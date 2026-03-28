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Hampón atraca un OXXO con arma blanca

Por Redacción

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Hampón atraca un OXXO con arma blanca

CIUDAD VALLES. -Un hombre que portaba un arma blanca cometió un robo con violencia en una tienda OXXO que se ubica en la zona centro de Ciudad Valles.

Lo anterior sucedió alrededor de las 20:00 horas. De acuerdo con las víctimas, el delincuente era de complexión regular, vestía pantalón de mezclilla y playera a rayas; usaba gorra y cubrebocas.

Entró corriendo al establecimiento de la calle Pujal, esquina con Galeana, en la zona centro, y con un cuchillo amenazó a la empleada que estaba tras el mostrador para que le entregara todo el dinero.

En total obtuvo alrededor de seis mil pesos en efectivo y posteriormente se dio a la fuga, mientras que la afectada y sus compañeros pidieron auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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Se movilizaron policías de las diferentes corporaciones, quienes implementaron un operativo por la zona, pero no pudieron localizarlo.

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