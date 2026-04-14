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Hampón roba casco de moto en el Centro

Por Redacción

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Hampón roba casco de moto en el Centro

Un sujeto que se había apoderado de un casco de motociclista en el jardín de San Juan de Dios, en el Centro Histórico, fue capturado por elementos de la Policía Municipal ya que con anterioridad había sido reportado cuando merodeaba en la zona en forma sospechosa.

La acción se registró en el área de estacionamiento para motocicletas ubicada en la intersección de calle Juan Sarabia y Los Bravo, donde los comerciantes alertaron a oficiales sobre un hombre que había sustraído un casco de una motocicleta, brindando características físicas y de vestimenta del señalado, no siendo la primera ocasión que se veía por el lugar.

De inmediato, los agentes municipales adscritos a la sección Esmeralda, lograron ubicar al señalado, quien portaba el casco en sus manos.

Al darle alcance, el individuo que se identificó como Pedro Fernando "N" de 54 años, fue informado del señalamiento en su contra, procediendo a la lectura de los derechos que le asisten como persona detenida.

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El detenido fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica donde resultó en estado de ebriedad, posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de que se determine su situación legal.

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