Hampones ejecutan a un joven en Morales

Ahora un joven fue ejecutado en la colonia Morales, en donde maleantes que andaban a bordo de un automóvil blanco le dispararon a quemarropa para enseguida darse a la fuga dejándolo tirado sin vida sobre la banqueta.

El hecho fue reportado a las autoridades después de las cuatro de la tarde de este martes, en el sentido de que un joven había sido acribillado en la calle Bronce de la mencionada colonia y requería ayuda.

Los socorristas de la Policía Municipal acudieron a prestarle los primeros auxilios al infortunado joven, el cual estaba tirado sobre la banqueta, pero entonces determinaron que había perdido la vida víctima de los impactos de bala que recibió.

Según algunos testigos, el ahora occiso conocido con el alias de "El Tito" y otros dos hombres estaban platicando sentados en la banquera de la calle Bronce, a donde llegaron varios sujetos que andaban a bordo de un automóvil color blanco.

Al arribar se detuvieron en donde estaba la víctima y dos de ellos, el copiloto y otro que iba en el asiento trasero le dispararon en repetidas ocasiones al infortunado mientras que sus acompañantes corrían tratando de ponerse a salvo.

Luego del ataque, los maleantes se dieron a la fuga con rumbo desconocidos mientras que algunos vecinos trataban de ayudar al joven que aún estaba con vida y llamaron a los socorristas pero cuando éstos arribaron ya nada había por hacer.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio como primeros respondientes y acordonaron el área, más tarde llegó personal de Servicios Periciales para realizar una inspección y se recogieron al menos diez cartuchos percutidos.

Asimismo, el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y determinar las causas de la muerte, en tanto la FGE inició las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los autores del crimen y proceder de acuerdo a la ley