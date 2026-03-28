Hampones ejecutan a un joven en moto

Un joven que viajaba en motocicleta, fue ejecutado por delincuentes que lo interceptaron en calles de la colonia Matamoritos, al norte de la ciudad, en donde lo atacaron a balazos para luego fugarse dejándolo tirado.

El hecho ocurrió cerca de las once de la noche del jueves, en que el ahora occiso circulaba a bordo de una motocicleta color negro con rojo, desplazándose por la calle Reynosa de la referida colonia, por el rumbo de Las Terceras.

Fue cerca de las vías México-Laredo, en donde lo interceptaron varios delincuentes quienes sin darle tiempo a nada le dispararon de corta distancia para luego darse a la fuga del sitio.

Algunos vecinos que se percataron del hecho llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio arribaron los paramédicos, quienes procedieron a atenderlo pero se percataron que ya estaba sin vida a causa de las balas recibidas.

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Más tarde llegó personal de Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias en el sitio, siendo el cuerpo enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia y posteriormente entregarlo a los familiares una vez que lo reclamaran.

Por ahora se desconoce alguna pista sobre los autores del asesinato, aunque ya se abrió la carpeta de investigación para dar con su paradero.