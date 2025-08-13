Hampones intentaron robar tarimas en Aurrerá

Derivado de la atención que se brindó a un reporte , oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a tres hombres por presunto robo a comercio, hecho que ocurrió en la colonia Las Hadas.

En las líneas directas de atención, trabajadores de la tienda Bodega Aurrerá ubicada en la calle Río Mezquites de la colonia mencionada, informaron que tenían retenidos a tres individuos que intentaron llevarse material de su almacén, por lo que se solicitó la presencia de la autoridad.

Agentes municipales se presentaron en el lugar donde fueron recibidos por seguridad privada del establecimiento, quienes los llevaron al área donde tenían retenidos a los señalados que se encontraban en una camioneta marca Ford F-550 de color blanco.

Los detenidos se identificaron como Antonio “N” de 38 años de edad, Juan “N” de 44 años y Saúl “N” de 22 años, los cuales tenían en el vehículo ocho tarimas de color azul, material que es propiedad del supermercado, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra, asegurando en una pensión la camioneta.

A los tres les informaron que serían detenidos por presunto robo a comercio, además de darles lectura de su carta de derechos. Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.