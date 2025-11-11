Hombre de 70 años pierde la vida en cruce de avenidas
Un hombre de 70 años falleció en el cruce de avenida Constitución y Bernardo Reyes en la colonia Julián Carrillo.
Un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida este martes en el cruce de la avenida Constitución y Bernardo Reyes, en la colonia Julián Carrillo, poco antes de las 17:00 horas. El hecho ocurrió cuando se recibió un reporte al número de emergencias 911 solicitando atención médica en dicho punto.
Al lugar arribaron paramédicos de Urgencias Básicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPC Municipal), quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, la víctima ya no respondió a los esfuerzos de resucitación y fue declarada sin vida.
Elementos de la SSPC establecieron un acordonamiento del perímetro para el resguardo de la escena. Asimismo, personal de la Policía de Investigación del Estado y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y los trámites legales que amerita el caso.
Hasta el momento no se ha dado a conocer si la muerte fue consecuencia de causas naturales o si intervinieron factores externos; las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las circunstancias reales del fallecimiento.
