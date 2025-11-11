logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Fotogalería

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hombre de 70 años pierde la vida en cruce de avenidas

Un hombre de 70 años falleció en el cruce de avenida Constitución y Bernardo Reyes en la colonia Julián Carrillo.

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 07:09 p.m.
A
Hombre de 70 años pierde la vida en cruce de avenidas

Un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida este martes en el cruce de la avenida Constitución y Bernardo Reyes, en la colonia Julián Carrillo, poco antes de las 17:00 horas. El hecho ocurrió cuando se recibió un reporte al número de emergencias 911 solicitando atención médica en dicho punto.

Al lugar arribaron paramédicos de Urgencias Básicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPC Municipal), quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, la víctima ya no respondió a los esfuerzos de resucitación y fue declarada sin vida.

Elementos de la SSPC establecieron un acordonamiento del perímetro para el resguardo de la escena. Asimismo, personal de la Policía de Investigación del Estado y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y los trámites legales que amerita el caso.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si la muerte fue consecuencia de causas naturales o si intervinieron factores externos; las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las circunstancias reales del fallecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hombre de 70 años pierde la vida en cruce de avenidas
Hombre de 70 años pierde la vida en cruce de avenidas

Hombre de 70 años pierde la vida en cruce de avenidas

SLP

Redacción

Un hombre de 70 años falleció en el cruce de avenida Constitución y Bernardo Reyes en la colonia Julián Carrillo.

Conductor del Estado de México provoca choque en Ciudad Valles
Conductor del Estado de México provoca choque en Ciudad Valles

Conductor del Estado de México provoca choque en Ciudad Valles

SLP

Redacción

El accidente ocurrió frente a un bar en la colonia Loma Bonita; no hubo personas lesionadas

Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Satélite
Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Satélite

Ejecutan a balazos a un hombre en la colonia Satélite

SLP

Redacción

El ataque ocurrió durante la madrugada en la calle Taiwán; autoridades estatales desplegaron un operativo en la zona

Clausuran fiesta ilegal donde había menores
Clausuran fiesta ilegal donde había menores

Clausuran fiesta ilegal donde había menores

SLP

Redacción

Se vendía alcohol y el establecimiento no contaba con los permisos municipales