Hondureño arremete contra policías

Agentes municipales llevaron a cabo la detención de un hombre que los agredió cuando se encontraba realizando un apercibimiento a dos ciudadanos que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en calles de la colonia El Paseo. El implicado, originario de Honduras, interfirió en el proceso de detención y agredió por la espalda a una de las oficiales aprehensoras.

De acuerdo al reporte de los hechos, oficiales de la Policía Municipal de la capital realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia sobre la calle César López de Lara, cuando notaron la presencia de dos hombres que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública, por lo que se acercaron a ellos para hacerles saber la falta cometida ante el Bando de Policía y Gobierno.

Al momento de indicarles que serían presentados ante un Juez Cívico, el implicado se acercó, dirigiéndose hacia una de las oficiales a la que le lanzó un puñetazo por la espalda. Ante la agresión, el sujeto de nombre Eddy Fernando “N” de 38 años, quien dijo ser originario de Honduras, fue detenido por agredir a la servidora pública que realizaba sus funciones.

Enseguida, el asegurado fue canalizado al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica donde resultó con aliento alcohólico. También se notificó al Consulado sobre la situación del presunto y finalmente, se canalizó a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

