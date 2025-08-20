logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Identifican a joven asesinado a balazos en Tamasopo

Habría sido privado de la libertad cuando regresaba a su domicilio

Por Redacción

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Identifican a joven asesinado a balazos en Tamasopo

TAMASOPO.- Como Emmanuel Ortega, de 19 años de edad y originario de Rioverde, fue identificado el joven que la tarde del lunes fue ultimado a balazos en la carretera libre Valles–Rioverde, a la altura del crucero de Tamasopo.

De acuerdo con las indagatorias, Emmanuel se hacía cargo de un depósito de cerveza en su municipio y habría sido privado de la libertad cuando regresaba a su domicilio a bordo de una motocicleta. 

Horas después, su cuerpo fue localizado a la orilla de la carretera, esposado de las manos hacia atrás y con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

En la escena del crimen se aseguraron más de 50 casquillos de grueso calibre, lo que refleja la violencia con la que fue perpetrado el ataque.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Guardia Civil Estatal desplegó un operativo en la zona para intentar ubicar a los responsables, pero no tuvieron éxito.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el homicidio y se dará vista a la Fiscalía General de la República, debido al tipo de armamento utilizado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identifican a joven asesinado a balazos en Tamasopo
Identifican a joven asesinado a balazos en Tamasopo

Identifican a joven asesinado a balazos en Tamasopo

SLP

Redacción

Habría sido privado de la libertad cuando regresaba a su domicilio

Vuelca rauda camioneta en Col. Los Magueyes
Vuelca rauda camioneta en Col. Los Magueyes

Vuelca rauda camioneta en Col. Los Magueyes

SLP

Redacción

La unidad fue abandonada por su conductor y quedó depositada en una pensión

Detienen a dos individuos que portaban pistolas
Detienen a dos individuos que portaban pistolas

Detienen a dos individuos que portaban pistolas

SLP

Redacción

Arrestan a viciosos en posesión de droga
Arrestan a viciosos en posesión de droga

Arrestan a viciosos en posesión de droga

SLP

Redacción