Identifican a joven asesinado a balazos en Tamasopo

TAMASOPO.- Como Emmanuel Ortega, de 19 años de edad y originario de Rioverde, fue identificado el joven que la tarde del lunes fue ultimado a balazos en la carretera libre Valles–Rioverde, a la altura del crucero de Tamasopo.

De acuerdo con las indagatorias, Emmanuel se hacía cargo de un depósito de cerveza en su municipio y habría sido privado de la libertad cuando regresaba a su domicilio a bordo de una motocicleta.

Horas después, su cuerpo fue localizado a la orilla de la carretera, esposado de las manos hacia atrás y con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

En la escena del crimen se aseguraron más de 50 casquillos de grueso calibre, lo que refleja la violencia con la que fue perpetrado el ataque.

La Guardia Civil Estatal desplegó un operativo en la zona para intentar ubicar a los responsables, pero no tuvieron éxito.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el homicidio y se dará vista a la Fiscalía General de la República, debido al tipo de armamento utilizado.