Por Redacción

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Impactan 2 automóviles en la Zona Industrial

Dos automóviles protagonizaron un aparatoso choque en la Zona Industrial, donde uno fue impactado por el otro cuando intentaba incorporarse a la avenida Industrias, por suerte no se registraron lesionados en este hecho.

El incidente se registró a las 16:00 horas, inicialmente un automóvil KIA de color gris, circulaba por el Eje 108 en dirección de sur a norte y al llegar a la avenida Industrias, el conductor realizó maniobra para ingresar a esa arteria principal.

Sin embargo, lo hizo sin tomar las precauciones necesarias y de esta forma fue chocado en el costado izquierdo por la parte frontal de un automóvil Chevrolet Aveo de color rojo que en esos momentos se desplazaba por ahí, cuyo conductor no pudo frenar a tiempo para evitar el impacto.

Los dos carros presentaron daños materiales de consideración en la carrocería pero a pesar de la magnitud del impacto no hubo personas lesionadas y elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron a tomar conocimiento del caso.

No obstante, se esperaba que lo dos conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo respecto a los destrozos de los dos vehículos, que fueron retirados con una grúa particular.

