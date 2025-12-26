Incauta GCE casi media tonelada de pirotecnia ilegal

Del 24 al 26 de diciembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal, registró la detención de 49 personas, la recuperación de 17 unidades con reporte de robo y el aseguramiento de más de 500 dosis y gramos de sustancias ilícitas, como parte del balance de resultados en materia de seguridad durante el periodo navideño.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia estatal, durante las 24 horas comprendidas del 24 al 25 de diciembre se logró la detención de 23 personas por diversos delitos, así como la recuperación de nueve unidades. En ese mismo lapso fueron aseguradas 107 dosis de cristal, 269 gramos de marihuana, siete dosis de cocaína y 23 artefactos conocidos como "ponchallantas".

En la transición del 25 al 26 de diciembre, la Policía Estatal realizó la detención de 26 personas más, recuperó ocho unidades adicionales y decomisó 79 dosis de cristal, 68 gramos de marihuana y una dosis de cocaína. Las acciones se llevaron a cabo en las cuatro zonas de la entidad potosina, precisó la SSPC.

Durante el mismo periodo, se implementaron operativos preventivos relacionados con el uso de pirotecnia, que derivaron en el aseguramiento de más de 479 kilogramos de material no autorizado, catalogado como de alto riesgo para la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Adicionalmente, en recorridos realizados en distintas rutas de la zona metropolitana, las autoridades retiraron más de 417 kilogramos de pirotecnia, como parte de las medidas de prevención aplicadas durante las celebraciones decembrinas.