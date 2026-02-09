Incautan auto que fue hurtado en Gto.

Durante acciones operativas, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado aseguraron un vehículo que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Guanajuato.

Los agentes investigadores detectaron en la colonia Jardín de la capital potosina, un vehículo marca Mazda, modelo 2024, color azul y sin placas de circulación.

Al realizar una inspección preventiva, se observaron alteraciones en su número de serie, por lo que se procedió a verificar su estatus legal.

Tras la revisión correspondiente, se confirmó que el automotor tenía un reporte de robo vigente ocurrido en el estado de Guanajuato, motivo por el cual fue asegurado conforme a los protocolos establecidos.

El vehículo quedó a disposición de un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, quien continuará con las diligencias necesarias para su devolución a su legítimo propietario.