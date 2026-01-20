Incautan motocicletas y retienen a dos menores
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un menor por presunto robo de motocicleta, a otro menor por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito y, además, localizaron una motocicleta con reporte de robo.
Sobre la calle Iturbide, en la colonia Rancho Pavón, los agentes municipales atendieron el reporte de un ciudadano, quien señaló directamente a un menor de intentar robarle su motocicleta, pidiendo proceder legalmente en su contra, teniendo a la vista al reportado quien se identificó como Saúl "N" de 15 años, además de asegurar la motocicleta marca Itálika 150 de color rojo.
En patrullajes sobre la calle Crisantemos, en la colonia El Morro, los oficiales municipales detectaron un vehículo en aparente estado de abandono, al cual se acercaron a inspeccionar y al mismo tiempo consultaron su estatus legal en Plataforma México, arrojando que la moto marca Honda de color negro contaba con reporte de robo vigente del 18 de enero de 2026.
Finalmente, en Circuito Potosí, a la altura de la colonia Puerta Real, los policías tuvieron contacto con un sujeto que manejaba a exceso de velocidad y de forma temeraria; luego de alcanzarlo y dialogar con él, dijo llamarse Johan "N" de 15 años, quien respondió de forma agresiva, asegurándole una motocicleta marca Itálika modelo 2022 de color azul.
A los menores se les informó que serían detenidos por presunto robo de motocicleta y presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, respectivamente, para después, junto con el objeto constitutivo de delito, ponerlos a disposición de la FGE.
