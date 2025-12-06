Incendio causa daños en tarimera de Los Gómez

Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar un incendio que se registró en una tarimera de la comunidad Los Gómez, las llamas causaron fuertes daños aunque por suerte nadie salió lesionado.

Fue cerca de la una de la tarde de este viernes, cuando se reportó que había un incendio en la tarimera localizada en la carretera a Rioverde, a la altura de la mencionada comunidad.

Al sitio se desplazaron los integrantes del Cuerpo de Bomberos al mando del comandante Adolfo Benavente Duque, quienes con camiones cisterna procedieron a combatir las llamas que ya estaban consumiendo torres de tarimas y además se extendían por el predio quemando maleza seca.

Asimismo, elementos de la Policía Vial de Soledad se dieron a la tarea de abanderar la zona para facilitar las maniobras de los bomberos y la circulación fue cerrada en ese tramo.

Cerca de una hora después se dio por concluido el combate al incendio aunque todavía los bomberos se cercioraron que no resurgieran las llamas, por ahora se desconoce el origen pero se hicieron algunas observaciones y recomendaciones para que no se repita.

Los daños en la tarimera fueron cuantiosos pero serán evaluados por su propietario y en caso se que exista alguna sospecha de que fue intencional presentaría su denuncia ante las autoridades correspondientes.