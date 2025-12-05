logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque en la 57 complica vialidad

El accidente se registró cerca de las 12:00 del día en el entronque hacia Villa de Reyes

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 01:04 p.m.
A
Choque en la 57 complica vialidad

Cuantiosos daños fue el resultado de un choque de tres vehículos en la carretera 57, próximo al entronque de Villa de Reyes.

El accidente se registró cerca de las 12:00 del día, cuando un tráiler con doble remolque circulaba sobre la carretera '57 con dirección a Querétaro y, al llegar al kilómetro 175+500, impactó por alcance a una camioneta Ford y la proyectó contra un camión revolvedora.

El tráiler terminó en el desnivel central que divide ambos carriles, pero sólo se reportaron los daños materiales

Elementos de la Guardia Nacional (GN) tomaron conocimiento del accidente y apoyaron a la vialidad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Choque por alcance provoca caos vial en la 57 rumbo a La Pila

Tres autos chocaron poco después de las 8:00 a.m., generando filas hasta Sendero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque en la 57 complica vialidad
Choque en la 57 complica vialidad

Choque en la 57 complica vialidad

SLP

Redacción

El accidente se registró cerca de las 12:00 del día en el entronque hacia Villa de Reyes

Detalla SSPC agresión a balazos contra repartidor
Detalla SSPC agresión a balazos contra repartidor

Detalla SSPC agresión a balazos contra repartidor

SLP

Redacción

Marlon "N", de 20 años, fue detenido con un arma y quedó a disposición de la FGE

Conductor choca contra dos autos en Altavista y huye; dejó el parachoques tirado
Conductor choca contra dos autos en Altavista y huye; dejó el parachoques tirado

Conductor choca contra dos autos en Altavista y huye; dejó el parachoques tirado

SLP

El Universal

El responsable impactó vehículos estacionados en Ejército Mexicano y escapó antes del amanecer

Tráiler invade carril y provoca choque en la Valles-Tampico; hay una lesionada
Tráiler invade carril y provoca choque en la Valles-Tampico; hay una lesionada

Tráiler invade carril y provoca choque en la Valles-Tampico; hay una lesionada

SLP

Huasteca Hoy

El trailero huyó tras embestir a una camioneta y proyectarla fuera de la carretera, a la altura del hotel Taninul