Choque en la 57 complica vialidad

Cuantiosos daños fue el resultado de un choque de tres vehículos en la carretera 57, próximo al entronque de Villa de Reyes.

El accidente se registró cerca de las 12:00 del día, cuando un tráiler con doble remolque circulaba sobre la carretera '57 con dirección a Querétaro y, al llegar al kilómetro 175+500, impactó por alcance a una camioneta Ford y la proyectó contra un camión revolvedora.

El tráiler terminó en el desnivel central que divide ambos carriles, pero sólo se reportaron los daños materiales.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) tomaron conocimiento del accidente y apoyaron a la vialidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí