Individuo detenido por presuntos delitos contra servidores públicos

Por Redacción

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Individuo detenido por presuntos delitos contra servidores públicos

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra servidores públicos; dicha acción se realizó en la colonia Francisco Sarabia, como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

Agentes municipales se presentaron en la calle Macedonio Cordero, en la colonia mencionada, donde se solicitó la presencia de la autoridad debido a que un individuo mostraba actitud agresiva hacia personal del ayuntamiento soledense.

Cuando arribaron los oficiales, personal de la Dirección de Ecología señalaron a un sujeto que los agredió de forma física, ya que impedía la colocación de sellos de clausura en un establecimiento.

Cuando policías se acercaron con el reportado, también los agredió, por lo que procedieron conforme al debido protocolo de actuación, contra quien dijo llamarse Jesús „N" de 42 años.

Enseguida, se le hizo saber que sería detenido por presuntos delitos contra servidores públicos, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedó a disposición.

