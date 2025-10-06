Conductores son remitidos por delitos de tránsito

Oficiales de la Policía Municipal de Soledad detuvieron a un hombre por presuntas lesiones y causar un hecho de tránsito, así como a otro por presunto manejo temerario.

En la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia UPA, agentes de vialidad se presentaron a un auxilio en el que se solicitó su presencia debido a un accidente vehicular.

Al llegar, servidores públicos observaron que el conductor de una camioneta marca Nissan, modelo 2006 de color negro, golpeó al chofer de una motocicleta marca Itálika, modelo 2025 de color gris.

El impacto le causó lesiones al motociclista, por lo que se solicitó el servicio de una ambulancia para trasladarlo por atención médica a un hospital. En el lugar se tuvo contacto con el conductor de la camioneta, quien se identificó como Víctor “N”, a quien se le indicó que sería detenido por presuntas lesiones y causar un hecho de tránsito.

Por otra parte, policías de Fuerzas Municipales observaron a un hombre en avenida San Pedro, a la altura de la colonia Rancho Blanco, quien conducía un vehículo a exceso de velocidad, así como de manera temeraria, mismo que fue alcanzado y después de dialogar con él, dijo llamarse Erik “N” de 24 años, haciéndole saber que sería detenido por presunto manejo temerario.

A ambos se les dio lectura de su carta de derechos, y se les consignó a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.