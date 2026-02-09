Individuo procesado incumple medidas y lo regresan al penal

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de reaprehensión en reclusión en contra de Ángel "N", por su probable participación en hechos con apariencia del delito de lesiones y daño en las cosas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron cuando el imputado presuntamente intentó derribar la puerta del domicilio de la víctima, ingresó sin autorización al inmueble y la habría amenazado de manera verbal.

Posteriormente, también habría intentado arrollar con un vehículo a la persona afectada.

Derivado de estos acontecimientos, Ángel "N" fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente y se inició un proceso penal en su contra.

En su momento, obtuvo su libertad bajo diversas medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial; sin embargo, al incumplirlas, el agente Fiscal solicitó una orden de reaprehensión, la cual fue concedida.

Por lo anterior, elementos de la PDI acudieron a los locutorios del Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde el imputado se encontraba interno por diverso delito, para notificarle la orden judicial vigente y ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.