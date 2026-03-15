Individuo tenía orden de aprehensión en EE. UU.
Fue detectado con camioneta irregular en un retén policial de Villa de Pozos
Un sujeto que andaba en una camioneta americana con documentos irregulares, y que además tiene una orden de aprehensión vigente en los Estados Unidos, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal al pasar por un retén en el municipio de Villa de Pozos.
Se trata de Edgar Omar "N" de 35 años de edad, quien andaba a bordo de una camioneta color negro, tipo pick up, el cual pasó por un retén policial en donde se le marcó el alto.
Dentro de la inspección, mostró documentos de la camioneta que resultaron irregulares, además, tras consultar la información en las bases de datos institucionales, se estableció que el sujeto cuenta con una orden de aprehensión vigente en Tennessee, Estados Unidos de América.
Los hechos se registraron en el retén ubicado en el municipio de Villa de Pozos, donde los oficiales detectaron al hombre que portaba un permiso de circulación presuntamente falso y conducía la camioneta tipo pick up, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades correspondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene acciones permanentes para prevenir delitos y fortalecer la seguridad en el territorio potosino.
no te pierdas estas noticias
Queman tres camiones de ladrilleros de Observatorio
Redacción
Los hecho la madrugada de este sábado a la altura del Puente Pemex
Fotos | Incendio consume vivienda en La Libertad
Pulso Online
Hasta las 11:00 horas, las autoridades continuaban con labores para salvaguardar a la población
Conductor impacta su auto en muro de Río Santiago
Redacción
El incidente ocurrió a las 07:00 horas y no se reportaron lesionados en el accidente.