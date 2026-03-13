Infractor ofrecía dinero para evitar detención

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto cohecho, les ofreció dinero para que no lo arrestaran cuando lo detectaron cometiendo faltas administrativas.

De acuerdo a los hechos, los agentes municipales transitaban sobre la carretera a Matehuala y en la intersección con la calle Porfirio Díaz, detectaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo al que se acercaron a indicarle la debida sanción. Policías soledenses entrevistaron al sujeto, y después de varios minutos de dialogo se identificó como José "N" de 53 años, quien ofreció la cantidad de 240 pesos para que lo dejaran irse, informándole de forma inmediata que sería detenido por presunto cohecho. El arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir el proceso correspondiente.