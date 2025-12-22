Intentar robar cajero automático en Valles

CIUDAD VALLES.- Un cajero automático fue arrancado de su base en un banco ubicado en la zona centro de Ciudad Valles, lo que generó movilización policial.

La mañana de este domingo, policías de distintas corporaciones recibieron el reporte de un intento de robo al banco Bancomer, ubicado en la avenida Juárez, esquina con Porfirio Díaz, en el primer cuadro de la ciudad.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron el área de los cajeros funcionando de manera normal; sin embargo, uno de los aparatos presentaba una situación fuera de lo común, ya que se encontraba desprendido de la pared, como si hubieran intentado arrancarlo.

El banco permanecía cerrado desde un día antes y no había personal que pudiera proporcionar información al respecto.

Debido a la temporada, aumentó el número de usuarios que acuden a este punto, por lo que los policías únicamente colocaron una cinta restrictiva sobre el cajero para evitar que fuera manipulado. Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes, pues se presume que el intento de robo ocurrió durante la madrugada.