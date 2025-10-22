logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Investigan reporte de secuestro de una mujer en Villa de Pozos

Hasta el momento, la SSPC no ha podido confirmar el hecho

Por Rubén Pacheco

Octubre 22, 2025 02:00 p.m.
A
Investigan reporte de secuestro de una mujer en Villa de Pozos

Desde el pasado lunes, corporaciones de seguir pública se movilizan para darle seguimiento a una denuncia reportada al número de emergencia 911, consistente en la privación de la libertad de una mujer en la cabecera municipal de Villa de Pozos.

Así lo confirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, quien complemento que el reporte también fue recibido por los enlaces policiales destacamentados en el municipio.

Aseguró que de forma inmediata se instruyó al jefe de área de la Guardia Civil Estatal (GCE) y al director de la policía municipal, por lo cual, procedieron presentarse al lugar de los hechos.

Una vez en el lugar, se obtuvieron algunos datos preliminares, sin embargo, hasta el momento no se ha podido confirmar sí efectivamente alguna mujer fue privada de su libertad, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Subrayó que se revisaron algunas cámaras de domicilios particulares y se trataron de obtener testimonios de personas que hayan visto algo, sin embargo, no hubo resultados favorables.

"Mantenemos el alertamiento ahorita sobre esa situación si hubiera información que surgiera para darle seguimiento, pues estamos atentos a ese tema", remató Juárez Hernández.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Investigan reporte de secuestro de una mujer en Villa de Pozos
Investigan reporte de secuestro de una mujer en Villa de Pozos

Investigan reporte de secuestro de una mujer en Villa de Pozos

SLP

Rubén Pacheco

Hasta el momento, la SSPC no ha podido confirmar el hecho

Explosión de pipa paraliza tránsito en tramo Xilitla-San Juan del Río
Explosión de pipa paraliza tránsito en tramo Xilitla-San Juan del Río

Explosión de pipa paraliza tránsito en tramo Xilitla-San Juan del Río

SLP

Huasteca Hoy

Lo anterior sucedió en el kilómetro 159 de la carretera federal 120

Conductor vuelca a un costado del parque de Morales
Conductor vuelca a un costado del parque de Morales

Conductor vuelca a un costado del parque de Morales

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 02:00 horas de este miércoles

Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños
Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños

Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños

SLP

Redacción

El percance ocurrió antes de las 07:00 horas y causó un leve congestionamiento vehicular