Investigan reporte de secuestro de una mujer en Villa de Pozos

Desde el pasado lunes, corporaciones de seguir pública se movilizan para darle seguimiento a una denuncia reportada al número de emergencia 911, consistente en la privación de la libertad de una mujer en la cabecera municipal de Villa de Pozos.

Así lo confirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, quien complemento que el reporte también fue recibido por los enlaces policiales destacamentados en el municipio.

Aseguró que de forma inmediata se instruyó al jefe de área de la Guardia Civil Estatal (GCE) y al director de la policía municipal, por lo cual, procedieron presentarse al lugar de los hechos.

Una vez en el lugar, se obtuvieron algunos datos preliminares, sin embargo, hasta el momento no se ha podido confirmar sí efectivamente alguna mujer fue privada de su libertad, añadió.

Subrayó que se revisaron algunas cámaras de domicilios particulares y se trataron de obtener testimonios de personas que hayan visto algo, sin embargo, no hubo resultados favorables.

"Mantenemos el alertamiento ahorita sobre esa situación si hubiera información que surgiera para darle seguimiento, pues estamos atentos a ese tema", remató Juárez Hernández.