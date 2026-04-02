Jornaleros bloquean obra con fines de extorsión
En operativos de vigilancia, en el municipio de Santa María del Río, la Guardia Civil Estatal detuvo a tres personas por probables ataques a las vías de comunicación y extorsión, luego de que un afectado denunciara los hechos ante las autoridades.
Los detenidos, identificados como Jesús "N" de 50 años, José "N" de 37 años y Juan "N" de 42 años, fueron detenidos luego de que presuntamente intentaran impedir la entrada y salida en una obra de construcción sobre la carretera federal 57; además, fueron señalados por tratar de extorsionar al personal a cargo.
En otro hecho, en el municipio de Vanegas, dentro del operativo "Altiplano Seguro", la GCE detuvo a Juan "N" de 25 años, quien presuntamente es un objetivo prioritario, vinculado a la venta de estupefacientes en ese sector, con diversas dosis de droga.
A los cuatro detenidos se les leyeron los derechos que los amparan y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se les defina su situación legal por los delitos a que se hagan acreedores.
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