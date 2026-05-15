Joven es sorprendido con moto hurtada

Como resultado de patrullajes preventivos, oficiales de Guardia Municipal adscritos a la Jefatura regional sur, realizaron la detención de un joven que fue encontrado circulando a bordo de una motocicleta con reporte de robo. Ante el hallazgo, se informó a la autoridad ministerial para que se realicen las indagatorias complementarias correspondientes.

Fue en la intersección de la Calzada de Guadalupe y la calle República de Honduras en la colonia Satélite, que los agentes municipales detectaron en circulación una motocicleta tipo urbana marca Itálika modelo 2019, sin placas de circulación, cuyo conductor tampoco portaba casco protector motivo por el que marcaron el alto.

En la entrevista, el motociclista identificado como Emiliano "N" de 18 años, no mostró documentos para acreditar la propiedad por lo que los oficiales consultaron el estatus en el Sistema único de información policial. De esta manera se supo que la motocicleta había sido robada el día anterior, motivo por el que procedieron con la detención del implicado. Derivado de lo anterior, la unidad fue asegurada y se solicitó el apoyo de una grúa para su traslado y resguardo a una pensión vehicular, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

Adicionalmente, los datos de la motocicleta fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/ para consulta y recuperación del legítimo dueño.

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