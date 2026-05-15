logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Joven es sorprendido con moto hurtada

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Joven es sorprendido con moto hurtada

Como resultado de patrullajes preventivos, oficiales de Guardia Municipal adscritos a la Jefatura regional sur, realizaron la detención de un joven que fue encontrado circulando a bordo de una motocicleta con reporte de robo. Ante el hallazgo, se informó a la autoridad ministerial para que se realicen las indagatorias complementarias correspondientes.

 Fue en la intersección de la Calzada de Guadalupe y la calle República de Honduras en la colonia  Satélite, que los agentes municipales detectaron en circulación una motocicleta tipo urbana marca Itálika modelo 2019, sin placas de circulación, cuyo conductor tampoco portaba casco protector motivo por el que marcaron el alto. 

En la entrevista, el motociclista identificado como Emiliano "N" de 18 años, no mostró documentos para acreditar la propiedad por lo que los oficiales consultaron el estatus en el Sistema único de información policial. De esta manera se supo que la motocicleta había sido robada el día anterior, motivo por el que procedieron con la detención del implicado.  Derivado de lo anterior, la unidad fue asegurada y se solicitó el apoyo de una grúa para su traslado y resguardo a una pensión vehicular, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

Adicionalmente, los datos de la motocicleta fueron añadidos a la Plataforma Digital de la SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/  para consulta y recuperación del legítimo dueño.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dan casi 13 años de cárcel a pollero detenido con 98 migrantes
Dan casi 13 años de cárcel a pollero detenido con 98 migrantes

Dan casi 13 años de cárcel a "pollero" detenido con 98 migrantes

SLP

Redacción

Francisco "N" trasladaba al grupo de personas sobre la carretera 57, tramo Matehuala-Monterrey

Incauta FGR 16 kg de cocaína en autobús; detienen a dos
Incauta FGR 16 kg de cocaína en autobús; detienen a dos

Incauta FGR 16 kg de cocaína en autobús; detienen a dos

SLP

Redacción

Juan "N" y Rafael "N" se trasladaban a Monterrey, pero fueron sorprendidos en Matehuala

Incendio consume una camioneta en ejido Luis Donaldo Colosio
Incendio consume una camioneta en ejido Luis Donaldo Colosio

Incendio consume una camioneta en ejido Luis Donaldo Colosio

SLP

Huasteca Hoy

El conductor y vecinos intentaron apagar las llamas antes de la llegada de bomberos

Detienen a dos presuntos objetivos prioritarios en Matehuala
Detienen a dos presuntos objetivos prioritarios en Matehuala

Detienen a dos presuntos objetivos prioritarios en Matehuala

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal aseguró droga tipo cristal y artefactos "ponchallantas"