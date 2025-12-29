Joven es ultimado a tiros en Tamuín
Fue atacado cuando circulaba en su motocicleta por la avenida Aeropuerto
TAMUÍN.- Un joven fue atacado a balazos cuando circulaba en su motocicleta por la avenida Aeropuerto. Al momento de arribar los cuerpos de auxilio, ya no presentaba signos vitales. El crimen ocurrió la tarde de este domingo, a la altura de la colonia Infonavit, cerca de las instalaciones de la Cruz Roja.
La víctima fue identificada como Julián García, de 19 años de edad, vecino de la colonia Mirasol. El cuerpo quedó tendido sobre la avenida Aeropuerto, junto a su motocicleta Italika, de color negro.
Fuentes oficiales informaron que varios civiles armados se emparejaron con el motociclista y le dispararon en repetidas ocasiones. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Tamuín; sin embargo, ya no había nada que hacer, pues el joven falleció al instante.
no te pierdas estas noticias
Un muerto y un herido en volcadura de tráiler en carretera 57
Redacción
El accidente ocurrió a la altura de la comunidad Fracción Sánchez, en Santa María del Río.
Fiscalía investiga dos muertes en la zona metropolitana de SLP
Redacción
Uno de los casos apunta a una lesión autoinfligida; ambos quedaron bajo investigación pericial.
Vinculan a proceso a Rubén "N" por violencia familiar
Redacción
El imputado enfrentará el proceso en prisión preventiva