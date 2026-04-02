Joven fallece al chocar con su motocicleta

CIUDAD VALLES.- Un joven de 23 años falleció luego de sufrir un accidente con su motocicleta cuando circulaba por el bulevar Lázaro Cárdenas.

El infortunado respondía en vida al nombre de Miguel Ángel Landaverde Fernández; era obrero del Ingenio Plan de Ayala y tenía su domicilio en el fraccionamiento Las Huastecas.

La noche de este martes circulaba en una motocicleta con dirección de la Alameda Municipal hacia la carretera libre Valles–Rioverde.

Se presume que, al pasar por el puente Río Valles 1, chocó contra un vehículo no identificado, sufriendo lesiones fatales. El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, y en minutos llegaron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, ya no había nada por hacer, pues el joven había fallecido.

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Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley. Las investigaciones continúan para tratar de esclarecer este hecho.