Joven hallado en la presa pudo no haber muerto por caída: SSPC

La Fiscalía estatal se está investigando las causas del suceso

Por Rolando Morales

Agosto 18, 2025 01:23 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, señaló que los primeros indicios del caso de la persona que fue encontrada sin vida en la presa San José, señalan que no sufrió una caída desde la cortina de este embalse.

Explicó que durante las primeras del domingo, personal de vigilancia del pozo que se encuentra en la presa informaron sobre un posible suicidio, por lo que la corporación capitalina acudió al lugar como primeros respondientes.

"De acuerdo con la información que nosotros tenemos es que si este chico se hubiera aventado la cortina de la presa hubiera tenido un traumatismo muy fuerte en su cuerpo y no lo tenía", así lo refirió el titular de la SSPC capitalina.

Informó que tras la intervención de la Fiscalía General del Estado se está investigando las causas de la muerte, puesto que el cuerpo no presentaba ninguna lesión a simple vista, por lo que se esperará los resultados de la necropsia.

Pese a esto, el comandante capitalino consideró que si falleció en el lugar, debido a la posición en la que se encontró el cuerpo; sin embargo, reiteró que esperarán a los resultados por parte de la FGE.

"Eso es a simple vista lo que nosotros como primeros respondieres pudimos observar, pero estaremos esperando que fiscalía, a través de las áreas especializadas, determine las causas de la muerte de este joven".

