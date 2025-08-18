logo pulso
NOCHE DE CASINO

NOCHE DE CASINO

Seguridad

Choque en Salvador Nava complica la vialidad

Es a la altura de Xicoténcatl, con dirección al poniente

Por Redacción

Agosto 18, 2025 10:12 a.m.
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este lunes que agentes de Policía Vial abanderan un percance automovilístico en carriles centrales de Salvador Nava Martínez, a la altura de Xicoténcatl, con dirección al poniente.

En el accidente se vieron involucrados al menos tres vehículos, por lo que hay carga vehicular en la zona y con avance lento.

Se recomienda usar vías alternas de Himno Nacional, lateral de Salvador Nava y Urbano Villalón.

