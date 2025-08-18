Choque en Salvador Nava complica la vialidad
Es a la altura de Xicoténcatl, con dirección al poniente
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este lunes que agentes de Policía Vial abanderan un percance automovilístico en carriles centrales de Salvador Nava Martínez, a la altura de Xicoténcatl, con dirección al poniente.
En el accidente se vieron involucrados al menos tres vehículos, por lo que hay carga vehicular en la zona y con avance lento.
Se recomienda usar vías alternas de Himno Nacional, lateral de Salvador Nava y Urbano Villalón.
