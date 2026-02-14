logo pulso
Seguridad

Joven se ahoga cuando nadaba en Tamasopo

En su descanso laboral acudió a El Trampolín con un amigo y ocurrió la tragedia

Por Redacción

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Joven se ahoga cuando nadaba en Tamasopo

TAMASOPO. -Un joven oriundo del municipio de Cárdenas, se ahogó al caer accidentalmente en una poza del paraje El Trampolín, ubicado en la delegación de Agua Buena y a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Tamasopo. 

El infortunado tenía apenas 21 años de edad y respondió en vida al nombre de Edgar Daniel Castillo, empleado de una pizzería del vecino municipio.

Este jueves tuvo descanso en su trabajo y, junto con un amigo de nombre Kevin, viajó a Tamasopo en plan de paseo.

Las autoridades se entrevistaron con el amigo, quien narró que al encontrarse en el paraje El Trampolín, Edgar se metió al agua sin chaleco y de pronto resbaló, cayendo a una zona profunda.

Kevin lo vio manoteando y pidiendo ayuda, pero él tampoco sabía nadar ni traía chaleco, así que rápidamente buscó quién lo socorriera; sin embargo, ya era demasiado tarde, pues se había hundido y, tras varios minutos de búsqueda, lo hallaron sin vida.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, al enterarse de que la persona había fallecido, procedieron a acordonar la zona.

Después arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que se entrevistó con los testigos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (SEMELE) para la necropsia de rigor.

