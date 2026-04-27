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Jóvenes en moto resultan heridos en percances

Por Redacción

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Jóvenes en moto resultan heridos en percances

CIUDAD VALLES.- Dos motociclistas resultaron lesionados en diferentes percances viales que ocurrieron en el área urbana de Ciudad Valles.

El primer percance se suscitó sobre el bulevar Carretera al Ingenio, cerca de la gasolinera de la colonia América.

Supuestamente, el chofer del taxi 338 del sitio Negrete, realizó una maniobra y no se dio cuenta de que se aproximaba un motociclista, chocándolo.

Héctor López, de 27 años de edad, con domicilio en Tamuín, conducía la moto y sufrió lesiones aparentemente leves. Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio, pero se negó a ser llevado a un nosocomio.

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Posteriormente, los paramédicos se trasladaron a la calle Morelos, esquina con Apatzingán, de la colonia Francisco Villa, donde auxiliaron a un joven de 18 años de edad, identificado como Luis Enrique Hernández.

Fuentes oficiales informaron que la conductora de un vehículo Chevrolet gris cruzó sin precaución la calle Morelos, que es vía de preferencia, y le cortó la circulación al joven, quien circulaba en una moto, provocando la colisión.

Luis sufrió lesiones leves y también se negó a ser llevado a un hospital.

En ambos casos intervinieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.

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