Jóvenes tienen choque mortal en el Tangamanga II

Un muerto y un lesionado es el saldo de un terrible accidente en el parque Tangamanga 2, en donde un automóvil que circulaba por la calle Saucito derribó una parte de la cerca de reja y se estampó contra un árbol, quedando el carro también seriamente destrozado.

El hecho tuvo lugar cerca de las 7:30 horas de este domingo, en que un automóvil PT Crusier de color gris, circulaba a alta velocidad por la avenida Saucito, a un costado del parque, en dirección de Fray Diego de la Magdalena hacia la calle López Mateos.

Fue a la altura de la calle Capulín, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha y de esta forma chocó contra la reja del parque, derribando un tramo de la misma y se estampó contra un árbol de eucalipto ya dentro de ese centro recreativo. En el automóvil viajaban dos jóvenes, uno de los cuales perdió la vida a la causa de los golpes, tenía apenas 18 años de edad y tenía heridas en todo el cuerpo.

Un acompañante, otro joven de 16 años, presentaba también lesiones y fue atendido por los paramédicos pero se negó a ser llevado al hospital ya que quería permanecer en el sitio.

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Elementos de la Policía Vial Municipal acordonaron el área como primeros respondientes mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía del Estado iniciaban con el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares una vez que lo reclamaran.

La misma tarde de este domingo, ya el tramo de la reja destruida había sido reparado y las actividades dentro del parque estaban con normalidad.