Seguridad

La FGE investiga la muerte de 2 personas

Por Redacción

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
La FGE investiga la muerte de 2 personas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) inició investigaciones sobre hechos registrados este sábado 27 de diciembre en la zona metropolitana.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al reporte de una persona sin vida en la colonia Tercera Chica de la capital potosina.

De acuerdo a las primeras indagatorias, se identificó que la persona se habría infringido lesiones que le quitaron la vida, por lo que se solicitó apoyo de los Servicios Periciales de la FGESLP, para el traslado correspondiente y realizar la necropsia de Ley.

Asimismo, este sábado, en la Delegación La Pila, personal operativo de la PDI tomó conocimiento de una persona sin vida, iniciando de inmediato las indagatorias y recabando datos de prueba en el sitio.

Personal pericial del ente procurador de justicia se encargó del traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (Semele), donde se le practicará la necropsia de Ley.

Sobre este hecho, la FGESLP mantiene las investigaciones pertinentes para localizar a quien o quienes resulten responsables de este suceso.

