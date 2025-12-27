logo pulso
Le dan cinco años de cárcel por golpeador

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Le dan cinco años de cárcel por golpeador

TAMAZUNCHALE.- Cinco años de prisión le dieron a un hombre que estaba acusado de lesionar a golpes a una mujer en el municipio de Tamazunchale. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que a través del personal litigador de la Delegación Sexta, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Guillermo "N" por el delito de lesiones cometidas contra una mujer en razón de su género.

Los hechos ocurrieron en el Barrio de San Miguel, en el municipio de Tamazunchale, donde, de acuerdo a la denuncia presentada ante un agente del Ministerio Público, el sentenciado agredió en múltiples ocasiones a la afectada, tanto física como verbalmente.

Tras la detención de Guillermo "N" y su presentación ante un Juez de control, se inició un proceso penal en su contra. Este avanzó conforme a derecho, y gracias a las pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía, el acusado aceptó su responsabilidad en los hechos, solicitando un procedimiento abreviado.

Como resultado, en audiencia, la autoridad judicial dictó un fallo condenatorio de cinco años y cuatro meses de prisión ordinaria, además de imponer dos pagos monetarios, uno como sanción pecuniaria y otro por concepto de reparación del daño en favor de la víctima.

