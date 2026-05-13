Lo detienen por allanar casa en B. de Tlaxcala

Tras allanar vivienda y lanzar amenazas contra los moradores, oficiales de Guardia Municipal realizaron la detención de un hombre en el Barrio de Tlaxcala. Los residentes indicaron su deseo de proceder legalmente.

Fue durante patrullajes preventivos que los oficiales se aproximaron a la calle Juan Álvarez donde vecinos reportaron el allanamiento por parte de un desconocido que también amenazó a los habitantes de la casa alegando pertenecer a un grupo delictivo.

Los agentes municipales lograron asegurar al implicado, que fue identificado como Marcos "N" de 40 años.

Enseguida, se procedió con su traslado al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente, y ante la solicitud de la parte afectada, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

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