Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido

Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Municipal en la colonia San Juan de Guadalupe, al sur de la capital potosina, durante acciones del operativo Carnaval 2026.

El aseguramiento ocurrió en la intersección de Calzada de Guadalupe y Joaquín Riva Palacio, donde los oficiales lo detectaron presuntamente fumando marihuana con una pipa, lo que constituye una falta al Bando de Policía y Gobierno.

Acciones de la autoridad y consecuencias legales

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el individuo adoptó una actitud violenta e intentó huir corriendo, pero fue alcanzado en la misma zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detención en San Juan de Guadalupe.

Tras una revisión preventiva, los agentes le encontraron entre sus pertenencias marihuana y cristal, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.