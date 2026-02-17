Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido
Guardia Municipal realizó el aseguramiento en Calzada de Guadalupe
Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Municipal en la colonia San Juan de Guadalupe, al sur de la capital potosina, durante acciones del operativo Carnaval 2026.
El aseguramiento ocurrió en la intersección de Calzada de Guadalupe y Joaquín Riva Palacio, donde los oficiales lo detectaron presuntamente fumando marihuana con una pipa, lo que constituye una falta al Bando de Policía y Gobierno.
Acciones de la autoridad y consecuencias legales
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el individuo adoptó una actitud violenta e intentó huir corriendo, pero fue alcanzado en la misma zona.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras una revisión preventiva, los agentes le encontraron entre sus pertenencias marihuana y cristal, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
"Diablero" de Abastos deberá enfrentar un proceso penal
El video difundido muestra la agresión de un cargador a un motociclista, lo que ha motivado acciones legales y de vigilancia.
no te pierdas estas noticias
Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido
Redacción
Guardia Municipal realizó el aseguramiento en Calzada de Guadalupe
Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital
Redacción
Policía Municipal, Guardia Nacional y Sedena mantienen vigilancia preventiva
Capturan a "El Regio" tras asalto en Colorines
Redacción
Autoridades señalan que cuenta con antecedentes en San Luis Potosí y Nuevo León.