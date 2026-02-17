logo pulso
Adulto mayor deambula en silla de ruedas

Fue localizado sobre Gómez Morín; al no ubicar a quien lo recibiría, lo trasladaron a su domicilio en el sur de la ciudad

Por Redacción

Febrero 17, 2026 08:50 a.m.
A
Un adulto mayor en silla de ruedas fue auxiliado por elementos de la Policía Vial luego de ser localizado en la colonia Villa Magna, donde señaló que no encontraba transporte para trasladarse.

De acuerdo con la información disponible, los agentes lo ubicaron cuando realizaban recorridos sobre el bulevar Gómez Morín. El hombre se encontraba sobre el arroyo vehicular y manifestó que se dirigía a un domicilio en la colonia Lomas.

Los oficiales lo trasladaron hasta esa dirección; sin embargo, no se encontró a la persona que supuestamente lo recibiría.

Ante la situación y para evitar que permaneciera en la vía pública, decidieron llevarlo a su domicilio particular, ubicado en el sector sur de la ciudad.

En el lugar fue recibido por su esposa, quien confirmó que ya se encontraba en casa y agradeció el apoyo brindado.

