Localiza FGE a trece personas en una semana
Un total de trece personas que contaban con ficha de búsqueda, fueron localizadas por la Fiscalía General del Estado, durante la semana del 4 al 10 de mayo de 2026, en coordinación con las diversas corporaciones policiales.
Se trata de tres hombres, dos mujeres, tres adolescentes, cuatro infantes y un bebé, quienes fueron encontrados tras diversas acciones coordinadas entre autoridades, familiares y sociedad, de acuerdo con la fiscalía.
Derivado de estos resultados, fueron desactivadas dos Alertas Ámber, luego de que una niña y un niño fueran localizados y reintegrados a sus núcleos familiares.
Las diligencias y operativos de búsqueda permitieron dar con el paradero de estas personas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos, Villa Juárez, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Aquismón y Huehuetlán, mediante trabajos de campo, seguimiento de información y colaboración interinstitucional, informó el órgano.
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