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Localizan a 20 personas con ficha de búsqueda

Por Redacción

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Localizan a 20 personas con ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, realizó acciones de búsqueda y localización durante el 1 al 12 de abril del presente año, con las que se lograron ubicar a 20 personas que contaban con fichas de búsqueda activas.

Del total, 14 corresponden al sexo masculino y seis al femenino; de ellas, 12 son hombres adultos, cuatro mujeres adultas y cuatro adolescentes.

Las personas fueron localizadas en diversos municipios, entre ellos: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Zaragoza, Axtla de Terrazas, Tancanhuitz, Matehuala y Tamazunchale.

Las fichas de búsqueda fueron activadas tras denuncias presentadas por familiares ante el agente del Ministerio Público, a través de la Unidad de Alerta Ámber y Personas No Localizadas.

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Posteriormente, fueron difundidas en redes sociales y en la página institucional, lo que permitió la colaboración de la ciudadanía como un elemento clave para su localización.

Asimismo, se contó con la participación coordinada de autoridades federales, estatales y municipales, quienes realizaron labores de investigación y búsqueda.

De acuerdo con las indagatorias, las personas se ausentaron de sus domicilios por diversas razones de carácter personal. Se confirma que no fueron víctimas de delito alguno y ya se encuentran reintegradas a sus núcleos familiares.

La Fiscalía potosina reitera su compromiso de continuar trabajando de manera oportuna y coordinada en la localización de personas, así como de mantener informada a la ciudadanía.

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