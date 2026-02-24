logo pulso
Localizan a hombre sin vida en condominio

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Localizan a hombre sin vida en condominio

El cuerpo putrefacto de un hombre de unos 72 años de edad, fue encontrado dentro de su departamento en la colonia Arbolitos, los vecinos alarmados por los olores llamaron a las autoridades y fue entonces que se encontró al infortunado sin vida.

Fue antes de las cinco de la tarde de este lunes cuando las corporaciones policiales se reportó que salían olores nauseabundos de un condominio ubicado en un edificio de la colonia Arbolitos, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron para verificar el reporte.

Los agentes llegaron al edificio 105 de la referida colonia, en la Avenida de las Cascadas, en donde se pudo descubrir que en el interior estaba el cuerpo del morador ya en avanzado estado de descomposición, por lo que se dio aviso al resto de las autoridades.

Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo, ordenando su traslado al Servicio Médico Legal en donde se le practicaría la autopsia de ley para determinar la causa de la muerte, aunque de momento se estableció que pudo haber sido de forma natural sin que haya delito que perseguir.

Según se estableció, el ahora occiso tenía 72 años de edad y los vecinos tenían varios días que no lo veían salir de su departamento, por lo que se alarmaron ante los olores que de ahí provenían y dieron aviso a las autoridades, descubriéndose su deceso.

