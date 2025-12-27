Localizan a mujer ahogada en un arroyo

CIUDAD VALLES.-La mujer que fue hallada sin vida en un arroyo ubicado en el fraccionamiento Lomas del Yuejat era vecina de la colonia Gregorio Osuna, y su fallecimiento fue de carácter accidental.

La Fiscalía General del Estado estableció que la víctima llevaba por nombre Ana Laura "N", tenía 60 años de edad y vivía en la colonia antes mencionada.

El resultado de la necropsia arrojó que falleció por ahogamiento, y no se encontraron huellas de violencia en su cuerpo.

Como se informó en su momento, fue el pasado miércoles por la tarde cuando el cuerpo de Ana Laura fue localizado bajo el puente que conecta los juzgados mixtos y la gasolinera Autopark con las tiendas Elektra y Waldos, al sur de Ciudad Valles.

Sus familiares informaron a las autoridades que la sexagenaria padecía epilepsia y que la buscaban desde un día antes, ya que no había regresado a su domicilio.

Se presume que, al caminar por la zona antes mencionada, sufrió un ataque epiléptico y cayó al arroyo, sin posibilidad de salir del agua.

Al no existir delito que perseguir, el cuerpo fue entregado a la familia para los trámites funerarios correspondientes.