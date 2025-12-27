logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Localizan a mujer ahogada en un arroyo

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Localizan a mujer ahogada en un arroyo

CIUDAD VALLES.-La mujer que fue hallada sin vida en un arroyo ubicado en el fraccionamiento Lomas del Yuejat era vecina de la colonia Gregorio Osuna, y su fallecimiento fue de carácter accidental.

    La Fiscalía General del Estado estableció que la víctima llevaba por nombre Ana Laura "N", tenía 60 años de edad y vivía en la colonia antes mencionada.

El resultado de la necropsia arrojó que falleció por ahogamiento, y no se encontraron huellas de violencia en su cuerpo.

Como se informó en su momento, fue el pasado miércoles por la tarde cuando el cuerpo de Ana Laura fue localizado bajo el puente que conecta los juzgados mixtos y la gasolinera Autopark con las tiendas Elektra y Waldos, al sur de Ciudad Valles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sus familiares informaron a las autoridades que la sexagenaria padecía epilepsia y que la buscaban desde un día antes, ya que no había regresado a su domicilio.

Se presume que, al caminar por la zona antes mencionada, sufrió un ataque epiléptico y cayó al arroyo, sin posibilidad de salir del agua.

Al no existir delito que perseguir, el cuerpo fue entregado a la familia para los trámites funerarios correspondientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mueren dos en choque de motocicletas en Tanquián
Mueren dos en choque de motocicletas en Tanquián

Mueren dos en choque de motocicletas en Tanquián

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, este viernes cerca del ejido El Gavial; hay otras dos personas heridas

Choque con volcadura en Avenida Juárez; sólo daños
Choque con volcadura en Avenida Juárez; sólo daños

Choque con volcadura en Avenida Juárez; sólo daños

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 13:00 horas a la altura de Avenida de Las Torres

Enfrenta FGE incremento de investigaciones y rezago en carpetas
Enfrenta FGE incremento de investigaciones y rezago en carpetas

Enfrenta FGE incremento de investigaciones y rezago en carpetas

SLP

Samuel Moreno

2025 ha representado un periodo de alta carga laboral para la Policía de Investigación

Incauta GCE casi media tonelada de pirotecnia ilegal
Incauta GCE casi media tonelada de pirotecnia ilegal

Incauta GCE casi media tonelada de pirotecnia ilegal

SLP

Redacción

Entre 24 y 25 de diciembre, también detuvieron a 49 personas y aseguraron cientos de dosis sustancias ilícitas