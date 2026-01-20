logo pulso
Seguridad

Localizan a trece personas con ficha de búsqueda

Por Redacción

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Localizan a trece personas con ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y la Unidad de Personas No Localizadas y Desaparecidas, fueron localizadas trece personas que contaban con ficha de búsqueda activa en la entidad.

Del total de personas localizadas, seis son del sexo femenino y siete del masculino. De acuerdo con su clasificación por edad, se trata de siete adolescentes de entre 12 y 17 años, cuatro personas adultas, tres hombres y una mujer de 18 años en adelante; así como dos infantes de entre tres y 11 años de edad.

Entre estas acciones se registró la desactivación de tres Alertas Ámber, tras la localización de dos adolescentes y un infante, de 12, 17 y 10 años de edad, respectivamente, mismas que fueron difundidas a través de redes sociales, la página web institucional, medios de comunicación y con el apoyo de la sociedad potosina.

Las personas fueron localizadas en distintos municipios del estado, entre los que se encuentran San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Villa de Arista, Villa de Reyes, Matehuala, Cerro de San Pedro y Cárdenas.

Estos resultados positivos fueron posibles gracias a la coordinación entre la FGE, diversas autoridades y la participación ciudadana, lo que permitió localizar a las personas en buen estado físico.

Posteriormente, todas recibieron atención integral, con acompañamiento en los ámbitos médico, psicológico y legal, a fin de salvaguardar su bienestar y derechos.

La FGESLP refrenda su compromiso de atender de manera inmediata y coordinada cualquier reporte de personas no localizadas, implementando los protocolos de búsqueda necesarios para dar con su paradero.

Asimismo, continuará trabajando de forma permanente para que las personas ausentes puedan reintegrarse con sus familias, bajo un enfoque humano, sensible y respetuoso de los derechos humanos.

