Localizan a un menor extraviado en la UAM

Un niño de seis años de edad que se había extraviado en las inmediaciones de la Unidad Administrativa Municipal, fue resguardado por elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes posteriormente lo entregaron a sus familiares.

La corporación policiaca informó que el menor de edad, fue localizado por policías viales en las inmediaciones de la UAM, caminaba solo y fue resguardado para localizar a sus familiares, ya que el menor manifestó vivir en la colonia Satélite.

Posteriormente los oficiales de la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia Familiar y de Género vincularon el extravío del menor con un reporte generado al Sistema de Emergencias al 9.1.1. donde solicitaba el auxilio de las autoridades ya que el menor de nombre Elián se encontraba extraviado.

Al tener mayor información los agentes iniciaron el traslado del menor para llevarlo con su familia, quienes lo esperaban en la avenida Constitución, los policías se entrevistaron con el C. Marcelo quien presentó las identificaciones correspondientes e indicó haber levantado reporte al sistema de emergencias ya que el menor no se encontraba en su domicilio y junto con familiares iniciaron la búsqueda del menor en calles aledañas no obteniendo éxito, hasta que les fue entregado el menor por los policías.