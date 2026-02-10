Localizan persona sin vida en colonia Valle de Dalias
Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación para determinar causas del fallecimiento.
Una persona fue localizada sin vida sobre la calle Observatorio, esquina con calle Tulias, en la colonia Valle de Dalias, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad durante las últimas horas.
Guardia Civil Estatal y primeros respondientes
De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.
En el lugar se observaron huellas de sangre que conducían hasta el punto donde fue encontrado el cuerpo de un hombre, presuntamente en situación de calle.
Investigación y diligencias oficiales
Posteriormente arribaron agentes de la Policía de Investigación, así como peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento.
Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima.
