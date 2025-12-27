Los arrestan por traer "mota" y cristal

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por posesión de metanfetaminas y enervantes, esto en las colonias La Virgen y La Cofradía, en operativos destinados a preservar la paz social.

El primer hecho ocurrió en la Avenida Julio R. Córdoba, en la colonia La Virgen, donde agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas al Reglamento de Seguridad Vial; luego de darle alcance y de entrevistarlo, se identificó como Uriel "N" de 30 años, a quien le encontraron dos bolsas que en su interior contiene piedra granulada con las características físicas del "cristal".

Por otra parte, en la calle Jorge Márquez Borjas, en la colonia La Cofradía, policías soledenses detectaron a un sujeto que incurría en faltas administrativas, por lo que se acercaron a dialogar con quien dijo llamarse Andy "N" de 20 años, a quien le localizaron tres bolsas con hierba semejante a la marihuana.

A ambos les informaron que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.

