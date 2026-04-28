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Los encierran por golpear a sus mujeres

Por Redacción

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
Los encierran por golpear a sus mujeres

Al atender reportes de violencia familia, agentes de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención de dos hombres señalados de golpear a sus mujeres.

La primera intervención ocurró en el fraccionamiento Villa Magna, donde una mujer pidió auxilio ya que su expareja se encontraba en una actitud violenta afuera de su domicilio.

Los agentes notaron cómo el sujeto al verlos quiso fugarse pero la parte afectada lo señaló y solicitó proceder con su detención.

Ante el señalamiento fue detenido un masculino identificado como Francisco "N" de 30 años.

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En un segundo hecho, los oficiales municipales realizaban patrullajes de seguridad sobre el cuadrante norte, cuando vía radiofrecuencia les informaron de un hecho de violencia familiar en proceso en un domicilio del fraccionamiento Jacarandas, por lo que arribaron inmediatamente.

En el lugar, una mujer señaló a un hombre como su pareja, indicando que momentos antes la había agredido tanto física como verbalmente a ella y a sus hijos. Ante el temor a su integridad, solicitó la detención de Isaac Flores "N" de 33 años.

Finalmente, en ambos casos, los señalados fueron llevados al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica y fueron canalizados a la Fiscalía.

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