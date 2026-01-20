Los encierran por golpear a sus parejas
Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer y un hombre por presunta violencia familiar, dichas acciones se realizaron como resultado de la atención a reportes ciudadanos.
En la calle Circuito Palma de Vino, en la colonia Valle de la Palma, agentes femeninas fueron recibidos por un hombre, quien señaló a su pareja de haberlo golpeado y amenazarlo, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, teniendo a la vista a la reportada, quien se identificó como Mariela "N" de 34 años.
Por otra parte, Juan "N" de 39 años fue reportado por su pareja, en la calle Toledana, en la colonia Ciudad Real, quien indicó que fue violentada de manera física, pidiendo proceder legalmente en su contra.
A ambos le hicieron saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.
