Seguridad

Malviviente se paseaba en una moto "caliente"

Por Redacción

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Malviviente se paseaba en una moto "caliente"

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente, el hecho ocurrió en Cabecera Municipal, como resultado de la presencia desplegada en la demarcación.

Agentes municipales transitaban sobre el Anillo Periférico, a la altura de Cabecera Municipal, cuando observaron a un individuo que cometía faltas administrativas a bordo de una motocicleta, mismo al que le dieron alcance para hacerle saber la sanción correspondiente.

Luego de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Christian "N" de 31 años, quien mostró una actitud nerviosa, y apegándose al debido protocolo de actuación se consultó su estatus legal y el del vehículo en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la moto contaba con reporte de robo vigente.

De inmediato se le informó que sería detenido por tripular una motocicleta con reporte de robo, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirá el trámite respectivo.

Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Balcones del Valle
Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Balcones del Valle

Hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo en Balcones del Valle

SLP

Redacción

Las autoridades han asegurado el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Motociclista pierde la vida tras colisión en Carr. Rioverde
Motociclista pierde la vida tras colisión en Carr. Rioverde

Motociclista pierde la vida tras colisión en Carr. Rioverde

SLP

Redacción

El trágico accidente ocurrió en la madrugada cuando el motociclista derrapó en la colonia Benito Juárez. Autoridades investigan el suceso.

Motociclista muere en accidente en la carretera a Zacatecas
Motociclista muere en accidente en la carretera a Zacatecas

Motociclista muere en accidente en la carretera a Zacatecas

SLP

Redacción

El joven motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en Zacatecas.

Sujeto enfrenta otro caso de fraude en La Pila
Sujeto enfrenta otro caso de fraude en La Pila

Sujeto enfrenta otro caso de fraude en La Pila

SLP

Redacción