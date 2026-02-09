Malviviente se paseaba en una moto "caliente"
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente, el hecho ocurrió en Cabecera Municipal, como resultado de la presencia desplegada en la demarcación.
Agentes municipales transitaban sobre el Anillo Periférico, a la altura de Cabecera Municipal, cuando observaron a un individuo que cometía faltas administrativas a bordo de una motocicleta, mismo al que le dieron alcance para hacerle saber la sanción correspondiente.
Luego de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Christian "N" de 31 años, quien mostró una actitud nerviosa, y apegándose al debido protocolo de actuación se consultó su estatus legal y el del vehículo en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la moto contaba con reporte de robo vigente.
De inmediato se le informó que sería detenido por tripular una motocicleta con reporte de robo, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirá el trámite respectivo.
