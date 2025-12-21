Menor grave tras volcadura de taxi
Un taxi volcó tras un choque por alcance; un menor fue trasladado en estado grave.
Un menor de edad resultó gravemente lesionado tras un choque que involucró tres vehículos registrado la tarde de este sábado en la carretera a Río Verde, a la altura de la colonia 21 de Marzo.
El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el conductor de un sedán azul que circulaba por dicha vía impactó por alcance a un taxi a la altura de la calle Víctor Cervera Pacheco. Tras el choque, el taxi fue proyectado contra el muro de contención y terminó volcado.
En su trayectoria, el taxi también impactó a un Nissan March, mientras que el sedán azul continuó su desplazamiento hasta chocar contra un inmueble.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga
El conductor perdió la vida tras salir de la carretera rumbo a Santa Rosa de Gallinas
Al lugar arribaron paramédicos, quienes valoraron a los ocupantes del taxi y trasladaron a un menor en estado grave a un hospital para recibir atención médica especializada.
Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron los vehículos involucrados, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.
no te pierdas estas noticias
Menor grave tras volcadura de taxi
Redacción
Un taxi volcó tras un choque por alcance; un menor fue trasladado en estado grave.
Choque múltiple y volcadura en Circuito Potosí
Redacción
Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente a la altura del puente Peñasco
Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga
Redacción
El conductor perdió la vida tras salir de la carretera rumbo a Santa Rosa de Gallinas