Menor grave tras volcadura de taxi

Un taxi volcó tras un choque por alcance; un menor fue trasladado en estado grave.

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 08:36 p.m.
A
Menor grave tras volcadura de taxi

Un menor de edad resultó gravemente lesionado tras un choque que involucró tres vehículos registrado la tarde de este sábado en la carretera a Río Verde, a la altura de la colonia 21 de Marzo.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el conductor de un sedán azul que circulaba por dicha vía impactó por alcance a un taxi a la altura de la calle Víctor Cervera Pacheco. Tras el choque, el taxi fue proyectado contra el muro de contención y terminó volcado.

Choque múltiple en Río Verde.

En su trayectoria, el taxi también impactó a un Nissan March, mientras que el sedán azul continuó su desplazamiento hasta chocar contra un inmueble.

LEA TAMBIÉN

Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga

El conductor perdió la vida tras salir de la carretera rumbo a Santa Rosa de Gallinas

Al lugar arribaron paramédicos, quienes valoraron a los ocupantes del taxi y trasladaron a un menor en estado grave a un hospital para recibir atención médica especializada.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron los vehículos involucrados, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

