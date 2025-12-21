Menor grave tras volcadura de taxi

Un menor de edad resultó gravemente lesionado tras un choque que involucró tres vehículos registrado la tarde de este sábado en la carretera a Río Verde, a la altura de la colonia 21 de Marzo.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el conductor de un sedán azul que circulaba por dicha vía impactó por alcance a un taxi a la altura de la calle Víctor Cervera Pacheco. Tras el choque, el taxi fue proyectado contra el muro de contención y terminó volcado.

Choque múltiple en Río Verde.

En su trayectoria, el taxi también impactó a un Nissan March, mientras que el sedán azul continuó su desplazamiento hasta chocar contra un inmueble.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes valoraron a los ocupantes del taxi y trasladaron a un menor en estado grave a un hospital para recibir atención médica especializada.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron los vehículos involucrados, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.