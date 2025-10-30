logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Menores provocan incendio en baldío

Alarmó a habitantes de las calles aledañas

Por Redacción

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Menores provocan incendio en baldío

Un incendio en un lote baldío de la calle de Boreal en la colonia Villa Alborada, alarmó a habitantes de las calles aledañas.  El reporte de los vecinos fue a las 02:30 de tarde de hoy miércoles.

El incendio se generó debido a que niños se encontraban quemando pirotecnia en la calle , una chispa cayó cerca del portón donde había pasto seco y rápidamente se extendió el fuego, quemándose hierba seca y algunos plásticos que se encontraban en su interior.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos del sector oriente, quienes sofocaron las llamas, evitando que se extendiera a viviendas cercanas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fuerte choque en la Rioverde-SLP; hay dos lesionados
    Fuerte choque en la Rioverde-SLP; hay dos lesionados

    Fuerte choque en la Rioverde-SLP; hay dos lesionados

    SLP

    Huasteca Hoy

    Bomberos y Cruz Roja intervienen en rescate de los comerciantes

    Menores provocan incendio en baldío de Villa Alborada
    Menores provocan incendio en baldío de Villa Alborada

    Menores provocan incendio en baldío de Villa Alborada

    SLP

    Pulso Online

    El reporte de los vecinos fue a las 02:30 de tarde de este miércoles

    Investiga FGE abandono de niños en El Manantial
    Investiga FGE abandono de niños en El Manantial

    Investiga FGE abandono de niños en El Manantial

    SLP

    Rubén Pacheco

    Guardia Civil Estatal acude a auxiliar a menores encerrados en Villa de Pozos tras denuncia de vecinos.

    En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío
    En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío

    En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío

    SLP

    Redacción

    Fue liberado sano y salvo por personal de Protección Civil