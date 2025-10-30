Menores provocan incendio en baldío
Alarmó a habitantes de las calles aledañas
Un incendio en un lote baldío de la calle de Boreal en la colonia Villa Alborada, alarmó a habitantes de las calles aledañas. El reporte de los vecinos fue a las 02:30 de tarde de hoy miércoles.
El incendio se generó debido a que niños se encontraban quemando pirotecnia en la calle , una chispa cayó cerca del portón donde había pasto seco y rápidamente se extendió el fuego, quemándose hierba seca y algunos plásticos que se encontraban en su interior.
Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos del sector oriente, quienes sofocaron las llamas, evitando que se extendiera a viviendas cercanas.
