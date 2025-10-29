logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Menores provocan incendio en baldío de Villa Alborada

El reporte de los vecinos fue a las 02:30 de tarde de este miércoles

Por Pulso Online

Octubre 29, 2025 03:20 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco /Pulso

Foto: Teodoro Blanco /Pulso

Un incendio en un lote baldío de la calle de Boreal en la colonia Villa Alborada, alarmó a habitantes de las calles aledañas.  El reporte de los vecinos fue a las 02:30 de tarde de hoy miércoles .

El incendio se generó debido a que niños se encontraban quemando pirotecnia en la calle , una chispa cayó cerca del portón donde había pasto seco y rápidamente se extendió el fuego, quemándose hierba seca y algunos plásticos que se encontraban en su interior.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos del sector oriente, quienes sofocaron las llamas, evitando que se extendiera a viviendas cercanas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Menores provocan incendio en baldío de Villa Alborada
Menores provocan incendio en baldío de Villa Alborada

Menores provocan incendio en baldío de Villa Alborada

SLP

Pulso Online

El reporte de los vecinos fue a las 02:30 de tarde de este miércoles

Investiga FGE abandono de niños en El Manantial
Investiga FGE abandono de niños en El Manantial

Investiga FGE abandono de niños en El Manantial

SLP

Rubén Pacheco

Guardia Civil Estatal acude a auxiliar a menores encerrados en Villa de Pozos tras denuncia de vecinos.

En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío
En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío

En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío

SLP

Redacción

Fue liberado sano y salvo por personal de Protección Civil

Vuelca camioneta en carretera libre Valles-Rioverde; un lesionado
Vuelca camioneta en carretera libre Valles-Rioverde; un lesionado

Vuelca camioneta en carretera libre Valles-Rioverde; un lesionado

SLP

Huasteca Hoy