Menores provocan incendio en baldío de Villa Alborada
El reporte de los vecinos fue a las 02:30 de tarde de este miércoles
Un incendio en un lote baldío de la calle de Boreal en la colonia Villa Alborada, alarmó a habitantes de las calles aledañas. El reporte de los vecinos fue a las 02:30 de tarde de hoy miércoles .
El incendio se generó debido a que niños se encontraban quemando pirotecnia en la calle , una chispa cayó cerca del portón donde había pasto seco y rápidamente se extendió el fuego, quemándose hierba seca y algunos plásticos que se encontraban en su interior.
Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos del sector oriente, quienes sofocaron las llamas, evitando que se extendiera a viviendas cercanas.
no te pierdas estas noticias
Menores provocan incendio en baldío de Villa Alborada
Pulso Online
El reporte de los vecinos fue a las 02:30 de tarde de este miércoles
Investiga FGE abandono de niños en El Manantial
Rubén Pacheco
Guardia Civil Estatal acude a auxiliar a menores encerrados en Villa de Pozos tras denuncia de vecinos.
En Lomas, rescatan a perrito atorado entre bardas de baldío
Redacción
Fue liberado sano y salvo por personal de Protección Civil