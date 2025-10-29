¡ENTUSIASTAS!
GENERACIÓN DEL INSTITUTO POTOSINO CELEBRA 60 AÑOS DE EGRESADOS
Entre los amigos y compañeros de estudios volverse a encontrar, fue una experiencia plena de alegría y emociones.
Integran la generación 61-65, una de las más creativas y emprendedoras del Instituto Potosino.
Por ello, reunirse a celebrar 60 años de haber egresado de bachillerato resultó un reto con múltiples anécdotas y experiencias.
Con gran alegría y optimismo Olegario Galarza, Rodolfo Hermosillo, Antonio Villalba, Juan Gilberto García, David Islas, José Luis Estrada, Luis Gómez, Guillermo Kaiser, Raúl Orozco, Jaime Méndez y Juan Hilario Ortuño prepararon los detalles del encuentro, con el propósito de intercambiar anécdotas y recordar sus años de estudiantes en el Instituto Potosino.
Así, con el optimismo que les caracteriza, como en su época de clases, volvieron a recordar las experiencias con enormes sonrisas.
El buen ambiente se prolongó con ¡gran felicidad!
