¡ENTUSIASTAS!

GENERACIÓN DEL INSTITUTO POTOSINO CELEBRA 60 AÑOS DE EGRESADOS

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A

Entre los amigos y compañeros de estudios volverse a encontrar, fue una experiencia plena de alegría y emociones.

Integran la generación 61-65, una de las más creativas y emprendedoras del Instituto Potosino.

Por ello, reunirse a celebrar 60 años de haber egresado de bachillerato resultó un reto con múltiples anécdotas y experiencias.

Con gran alegría y optimismo Olegario Galarza, Rodolfo Hermosillo, Antonio Villalba, Juan Gilberto García, David Islas, José Luis Estrada, Luis Gómez, Guillermo Kaiser, Raúl Orozco, Jaime Méndez y Juan Hilario Ortuño prepararon los detalles del encuentro, con el propósito de intercambiar anécdotas y recordar sus años de estudiantes en el Instituto Potosino.

Así, con el optimismo que les caracteriza, como en su época de clases, volvieron a recordar las experiencias con enormes sonrisas.

El buen ambiente se prolongó con ¡gran felicidad!

